'Ministers nemen het overlijden van Queen Elizabeth in het geheim door'

De rechterhand van premier Theresa May en minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javi en andere belangrijke figuren, hebben een soort generale repetitie gehouden in het geval dat de Britse koningin komt te overlijden.

Het was de eerste keer dat zoiets gebeurde en dat er zoveel hoge politici bij aanwezig waren. Er is nu vastgesteld wanneer de premier van het land het volk zou toespreken in het geval de Queen er niet meer is. Volgens The Sunday Times heet deze ‘oefening’ Castle Dove. De simulatie ging over hoe de eerste 10 dagen na haar dood zouden worden ingevuld.

Het is de leeftijd

Eerder deze week zei koningin Elizabeth haar verplichtingen af omdat ze zich niet lekker voelde. Het is niet bekend hoe het nu met haar gaat en waar de koningin last van had. De Britse koningin is inmiddels 92 jaar oud. “Vanwege de ouderdom van de koningin zijn de zaken duidelijk in een hogere versnelling gezet”, zegt een woordvoerder over de unieke bijeenkomst.

Elizabeth staat bekend om haar fitheid en kwieke gesteldheid op latere leeftijd. Elk jaar heeft ze honderden verplichtingen in haar agenda staan en doet ze dat met plezier. De Britse vorstin is de oudste en langst regerende monarch ter wereld.

