Zoveel kost een overnachting in Martien en Erica's 'Chateau Marillaux'

Na wekenlang klussen is het kasteel van Martien en Erica eindelijk klaar. In de populaire realitysoap Chateau Meiland kon je het resultaat al zien, maar het kasteel is nu ook in het echt te bewonderen.

Je kunt namelijk een overnachting boeken in Chateau Marillaux.

Advertentie

Keuze genoeg

Voor 2019 is het kasteel helaas al helemaal volgeboekt, maar niet getreurd: er zijn nog genoeg mogelijkheden voor 2020. Je moet dan misschien nog wel even wachten, maar kunt dan wel genieten van de prachtige Suite Germaine, Chambre Marthe, Chambre Louise, Chambre Francine of Suite Mariaux. Keuze genoeg!

Bruiloft

Voor een nachtje in dit bijzondere kasteel in het Franse dorpje Beynac in de Dordogne betaal je tussen de 140 en 190 euro per nacht inclusief ontbijt. Tijdens je verblijf kun je genieten van de prachtige tuin van 8 hectare grond en gebruik maken van het luxe zwembad. Je kunt het kasteel trouwens ook afhuren voor een bruiloft of feest.

Heb je de aflevering maandagavond niet gezien? Zó zien de prachtige, klassieke kamers van het kasteel eruit:

Suite Germaine

Chambre Marthe

Chambre Louise

Chambre Francine

Suite Mariaux

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Chateau Marillaux. Beeld: Ruth van Baaijen | SBS Beeldbank