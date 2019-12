Elke dag in een overvolle trein? Zó vergroot je de kans op een zitplek

Als je elke dag hetzelfde ritje aflegt met de trein, weet je als geen ander hoe druk de spits kan zijn. Gelukkig zijn er trucjes om het treinleven een stuk dragelijker te maken.

Moet je tussen 7.30 en 8.30 uur de trein hebben? Dan is de kans erg groot dat je als een sardientje in de coupé staat, want op dat moment reis je in de zogenoemde ‘hyperspits’. Leuk is anders.

Gelukkig zijn er een paar handige trucjes, waardoor de kans op een zitplek ineens een stuk groter wordt:

1. Blauwe borden

Kijk op het station eens goed om je heen. Zie je langs het perron een paar blauwe, ruitvormige borden met een cijfer? Ook al zijn deze borden bedoeld voor de machinist, als reiziger kun je daar heel goed gebruik van maken. Als je in de app op de trein klikt, kun je zien hoeveel rijtuigen de trein heeft die eraan komt. Dit komt overeen met cijfers op de borden. Zo weet de machinist waar hij moet stoppen. Heeft een trein 12 rijtuigen? Ga dan bij bord 12 staan. Helemaal vooraan of achteraan in de trein is het altijd het rustigst.

2. Zitplaatszoeker

Wist je dat de NS in de app een zitplaatszoeker heeft? Uit onderzoek van de NS blijkt dat er in 30% van de treinen soms reizigers staan, terwijl er ergens anders in de trein gewoon plek is. Met de zitplaatszoeker zie je waar wél plek is. Eerlijk is eerlijk: de app werkt nog niet optimaal, maar daar is de NS druk mee bezig. Houd ‘m dus in de gaten.

3. Neem de bus

Soms ben je nog sneller op het werk met de bus dan met de trein. Dit komt doordat de busverbindingen enorm zijn verbeterd. Check de reisplanner-app om te kijken wat voor jou de beste optie is.

4. Koffers en tassen

Veel mensen (en dan vooral toeristen) leggen hun tas of koffer op een stoel, maar dit mag niet betekenen dat jij daardoor niet kunt zitten. Daarom mag je best medereizigers er best op een vriendelijke manier op wijzen dat voor koffers en tassen opbergruimte is gemaakt.

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP