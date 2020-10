Özcan Akyol lijdt aan slapeloosheid: ‘Ik ben voor 100% afgekeurd’

Wanneer je een nacht of een paar nachten niet zo goed slaapt, kun je je al niet voorstellen hoe dat voor mensen moet zijn die elke nacht uren naar het plafond liggen te staren. Presentator en schrijver Özcan Akyol lijdt aan slapeloosheid en is daardoor zelfs 100% afgekeurd.

Maandagavond vertelde Özcan Akyol (36) aan tafel bij Jinek over zijn slaapproblemen waar hij al een groot deel van zijn leven last van heeft. Gemiddeld slaapt hij maar vier of vijf uur per nacht, nooit aaneengesloten. Daardoor werd hij ook afgekeurd. Daarover vertelde hij in het televisieprogramma: “Ik was 19 toen ik werd afgekeurd. Als zoiets wordt geconcludeerd ga je een heel traject in, maar niemand heeft de oplossing. Een slaapspecialist gaat kijken wat er met je aan de hand is. Die gaat je allerlei dingen aanbevelen: Yoga, mediteren, ik heb rondjes gelopen in een klooster met monniken, allerlei medicijnen geprobeerd. Ik heb alles geprobeerd, maar niets hielp.”

Leven op adrenaline

Akyol vertelt dat hij zijn werk vooral op adrenaline doet: “Dan heb ik een soort kunstmatige energie, maar als het dan weer afgelopen is, voel ik ook meteen dat het weer instort. Dan ben ik echt uitgeput en kan ik helemaal niets meer.” Sommige heftige medicijnen hielpen hem wel om beter te slapen, maar daar wilde niet afhankelijk van zijn of gewend aan raken. Hij heeft zich er nu bij neer kunnen leggen: “Ik moet mijn leven maar zo inrichten dat ik zo weinig slaap.”