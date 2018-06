Een paar uur nadat hij examenkandidaten de uitslag had gegeven, overlijdt docent (57) Altena Collega

Terwijl de examenleerlingen van het Altena College in Sleeuwijk gisteren nog volop aan het genieten waren van de examenvreugde, heerst er nu alleen nog maar verdriet. Docent Arie Kraaij (57) is een paar uur nadat hij zijn vwo-leerlingen opbelde met het resultaat van hun eindexamen plotseling overleden.

Meelevend

“Arie was een heel goede docent management & organisatie, een meelevende begeleider van leerlingen en een bijzonder plezierig mens. We zullen hem erg missen”, schrijft rector Gijsbert van der Beek op de website van het Altena College in Sleeuwijk.

Slecht nieuws

De 57-jarige Arie was toevallig gisteren nog te zien bij RTL Nieuws. In een televisie-item legde hij uit hoe hij het aanpakte als hij leerlingen goed of slecht nieuws moet brengen. Gijsbert: “En nu moeten we slecht nieuws brengen over hemzelf. Het is nog niet te bevatten”.

Arie Kraaij woonde in Aalburg en werkte al zes jaar bij het Altena Collega. Eerder was hij werkzaam bij het Pierson College in Den Bosch.

Bron: Brabants Dagblad & Omroep Brabant. Beeld: iStock