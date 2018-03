Paard overlijdt tijdens wedstrijd arresleerijden: evenement gelijk stilgelegd

Een vreselijk droevig moment vandaag tijdens het NK Arresleerijden in Leeuwaren. Een paard kwam plotseling te overlijden.

Het dier van 15 jaar oud viel onverwacht dood neer tijdens een optreden. Het hele publiek zag het gebeuren.

Schrikken

Het lijkt te gaan om een hartinfarct. Vooral de mensen die dichtbij zaten, reageerden geschokt. Het paard lag midden op het ijs. Het kadaver is door mensen op houten planken gelegd, waardoor het dier weggesleept kon worden uit het zicht van de mensen. Waarschijnlijk had het dier teveel stress waardoor het hart het niet meer hield. Dat komt omdat deze paarden niet meer gewend zijn op een ijsvloer te lopen, en zeker door de bellen van een arreslee kan het dier stress hebben gekregen.

Jong

Eerst wilde de organisatie het evenement nog door laten gaan. “Aanvankelijk dacht ik: we gaan door, zoals gebruikelijk is bij evenementen met louter paardenmensen op de tribune. Maar het publiek was vanmiddag heel gemêleerd en veel mensen huilden”, zegt voorzitter Leen Villerius tegen het AD. Het is erg bijzonder dat zoiets gebeurt bij een jong paard. “Zoiets verwacht je niet bij zo’n dier. Friese paarden kunnen makkelijk een jaar of 24 worden.” Hij zag het allemaal gebeuren: “Terwijl een veearts aangesneld kwam, begon het paard heel erg te trillen en zakte ineen. Daarna sloeg het wild met zijn benen, een gevolg van zuurstoftekort. Heel heftig om te zien”.

Paard valt dood neer bij kampioenschap arresleerijden in Elfstedenhal: Bij het Open Nederlands kampioenschap arresleerijden in de Elfstedenhal in Leeuwarden is zondagmiddag een paard overleden. Het dier viel voor de ogen van het publiek dood neer op de… https://t.co/uZkC40P9Dm pic.twitter.com/UVYS8fGxkS — Leeuwarden (@leeuwarden) 25 maart 2018

Bron: AD. Beeld: iStock