Kwalijke trend: er worden paarden gefokt die op tekenfilmfiguren lijken

Er is een nieuwe en zeer kwalijke trend opgedoken in de wereld van het paardenfokken. Zo worden er momenteel veel paarden gefokt die op tekenfilmfiguren lijken. De hype wordt door dierenliefhebbers ‘gruwelijk’ genoemd.

Grote neusgaten

De paarden krijgen namelijk veel gezondheidsproblemen door de bijzondere manier van fokken. Eigenlijk worden ze expres misvormd gemaakt; de paarden krijgen een onnatuurlijk en ingedeukt gezicht met grote neusgaten en een langere nek. Hierdoor kunnen ze moeite met ademhalen krijgen. El Rey Magnum, een Arabisch showpaard, is een voorbeeld van de bizarre hype.

Perfect

Dit vreemde fokken wordt in zekere zin ook gedaan bij katten en honden. Maar paarden kunnen enkel door hun neus ademen, en honden bijvoorbeeld door hun neus en mond, net zoals mensen. Toch willen de eigenaren van El Rey Magnum gewoon verder gaan met hun plannen: er is namelijk veel geld te verdienen met de aparte paarden. El Rey Magnum werd ‘gekweekt’ in de Regency Cove Farms in het Amerikaanse Oklahoma. Daar noemen ze het een ‘zeer uniek dier’, dat ‘een klein beetje anders is’. “Hij komt dicht bij de perfectie”, aldus de fokkers.

