Mooi paars is niet lelijk: Máxima verschijnt van top tot teen in hippe modekleur

Koningin Máxima stapte vandaag de auto in naar Leusden voor een werkbezoek. Alle ogen waren natuurlijk opnieuw gericht op de outfit van de koningin. Het bleek een compleet nieuwe look in maar één kleur.



Máxima verscheen in Leusden in een auberginekleurig broekpak van wol. Bij dit broekpak van – uiteraard – Natan, droeg ze schoenen en oorbellen in dezelfde kleur. Dat maakt deze outfit extra chic:

Een nieuwe outfit voor Máxima vandaag! https://t.co/TchWY5kZ0k pic.twitter.com/Q96Gjqc0r4 Advertentie — Josine Droogendijk (@josineevers) 29 januari 2019

Lachende Koningin Maximá vermaakt zich in Leusden LEUSDEN De 58-jarige Betti Sonderman (rechts) weet zich in bijzonder én goedlachs gezelschap. De schoonmaakster mocht zich vanmorgen verheugen in persoonlijke aandacht van… https://t.co/ZFDyPLfgnw pic.twitter.com/d4wk4B8vMT — LeusderKrant.nl (@LeusderKrant) 29 januari 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: NU.nl. Beeld: ANP