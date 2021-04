Deze Paastraditie moeten de Oranjes wederom missen

Voor het tweede jaar op rij vieren we Pasen in coronatijd, waardoor de feestdagen er voor iedereen kariger uitzien dan normaal. Dat geldt ook voor de Oranjes. Hoewel de leden van het Koningshuis normaliter flink uitpakken, vieren ook zij het dit jaar in kleinere setting.

Marc van der Linden (51) vertelt in RTL Boulevard dat een jarenlange traditie wederom niet voortgezet kan worden.

Herinneringen

Voor de wereld gebukt ging onder de pandemie, vierde de leden van het Koningshuis Pasen in Italië in het huis van prinses Beatrix. Eerder vertelde gravin Eloise hierover in ‘Open kaart’: “We gaan bijna elk jaar naar mijn oma’s huis. Dan gaan we paaseieren zoeken in de tuin.” Ze vervolgde grappend: “We moeten dan in het torende wachten tot de eieren verstopt zijn, maar daar is een raampje dus we kunnen dan gewoon altijd alles zien!”