Volgende week is het zover: dan gaat Waylon ons land vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Vandaag is zijn outfit bekendgemaakt. De keuze is gevallen op een behoorlijk opvallend pak!

De zanger trekt namelijk een jasje aan met luipaardmotief. Hij combineert het met een zwarte broek en een zwarte hoed met glitters.

Eerste repetitie

Vandaag heeft Waylon zijn eerste repetitie in Portugal. Volgende week donderdag is de halve finale van de zangshow. Als Waylon genoeg stemmen krijgt, mag hij op zaterdag 12 mei meedoen aan de grote finale.

Voor Waylon kan het allemaal niet meer op: gisteren maakte hij bekend dat hij vader wordt. Zijn vriendin Bibi Breijman is in verwachting van hun eerste kindje. “Wie de trofee ook mee naar huis neemt, dit is de mooiste van allemaal”, zegt hij over het babynieuws.

Waylon deelt zelf deze foto:

Bron & Beeld: Instagram

