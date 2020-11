De verjaardag van de Sint komt steeds dichterbij en het coronavirus lijkt het land niet vóór 5 december te verlaten. De grote vraag is nu: hoe gaan we met familie en vrienden pakjesavond vieren als het nog onduidelijk is of je überhaupt meer dan twee mensen over de vloer mag hebben? Corona of niet, sommige gezinnen zijn in staat om de huidige regels te verbreken om zo toch samen te kunnen komen.

’t Heerlijk avondje is gekomen, ’t avondje van Sinterklaas… Ja, dit jaar ziet dat er net even anders uit. Maar van iedere tien gezinnen die sinterklaasavond vieren, is er in ieder geval één gezin dat zich niet aan de coronamaatregelen houdt. Dat is de conclusie van Eenvandaag na onderzoek onder 28.825 mensen.

Pakjesavond gaat gewoon door

Mochten de huidige maatregelen die Mark Rutte ons heeft opgelegd verlengd worden, dan betekent het dat families en vrienden sinterklaasavond in een wel heel kleine kring moeten vieren. Maar ook als de maatregelen niet worden verlengd ziet het er niet rooskleurig uit voor wie op sinterklaasavond een handvol mensen wil uitnodigen. Van twee mensen buiten je huishouden om, mag je met drie mensen buiten je huishouden samenkomen. Voor sommige families is dit ondenkbaar.