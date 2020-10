Waarom het koningspaar geen afspraken meer te Paleis Noordeinde heeft

Normaliter hebben koning Willem-Alexander en koningin Máxima een agenda vol afspraken op Paleis Noordeinde. Maar dinsdag vond er plots de laatste afspraak van het koningspaar plaats, en dat heeft alles te maken met de aangescherpte coronamaatregelen.

Ook het leven van het koningspaar gaat er de komende tijd anders uitzien.

Advertentie

Coronamaatregelen

Tijdens de persconferentie dinsdagavond werd het nieuws naar buiten gebracht waar we allemaal voor vreesden: de horecagelegenheden sluiten wederom hun deuren, en in binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30. Dit heeft dus ook gevolgen voor de agenda van het koningspaar. Daar waar ze normaalgesproken geregeld grote groepen ontvangen op Paleis Noordeinde, zit dat er de komende tijd niet meer in.