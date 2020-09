Libelle’s Renée zit op woensdagavond klaar voor de nieuwste afleveringen van Paleis voor een prikkie. Nu de beste paarden van stal (lees: Frank en Rogier) naar de concurrent vertrokken zijn, neemt het Brabantse duo Brian en Peer de honneurs waar. Na de letterlijke valse start van vorige week geef ik de mannen nog een kans.

Er werd vorige week steen en been geklaagd door Brian. Het was te warm, hij had trek in een witte wijn en was in de kringloop meer bezig met zijn eigen inboedel bij elkaar shoppen, dan voor de twee kandidaten. Ik ben niet direct gecharmeerd van de mannen, maar zoals dat met muziek ook gaat, moet ik dingen soms meer tijd geven.

Paleis voor een prikkie is kijkcijferflop

Ook ik kan er niet omheen: tot nu toe is Paleis voor een prikkie van een kijkcijferhit in een kijkcijferflop veranderd. Met mij keken ‘maar’ 483.000 mensen het programma. Het is het duidelijk dat de kijkers van Frank en Rogier mee zijn gegaan naar RTL. Zij trokken met hun b&b-programma dubbel zoveel kijkers. Het is maar goed dat de programma’s niet op dezelfde dag recht tegenover elkaar staan, want dat had het nóg pijnlijker gemaakt voor Brian, Peer én SBS.