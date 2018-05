Willem (31) liet alles achter om pannenkoeken te gaan bakken over de hele wereld

Een groot huis, veel geld en een luxe auto: het zijn dingen waar veel mensen naar streven. Willem Dieleman (31) niet meer, hij kwam er achter dat hij eigenlijk niet meer nodig heeft dan een koekenpan om gelukkig te zijn.

Tijdens een wereldreis kwam hij namelijk tot de conclusie dat hij mensen dolgelukkig kan maken met zoiets simpels een pannenkoek.

Positieve reacties

Zijn talent voor pannenkoeken bakken zit er al van jongs af aan in. “Als kind bakte ik al pannenkoeken, dat was echt iets wat ik kon,” vertelt de Zeeuwse Willem aan het AD. Toen hij later de wereld over reisde via het online gastvrijheidsnetwerk CouchSurfing, bakte hij pannenkoeken als bedankje voor het onderdak. En of hij dit nu deed in Azië, Australië of in Afrikaanse landen: hij kreeg altijd dezelfde positieve reacties.

Armoede

Maar pas tijdens een verblijf in Cambodja realiseerde hij zich wat de kracht van een simpele pannenkoek kon zijn. “Vanwege de armoede leven daar veel grote families op straat. Ik besloot een grote stapel pannenkoeken te bakken en die uit te delen. Dat ontroerde mij en de tolk die bij me was ook. Hij was rijk en had zich daar nooit druk om gemaakt, kende die armoede niet. Heel bijzonder om te zien.”

Levensmissie

Willem besloot van het pannenkoeken bakken zijn levensmissie te maken: overal waar hij kwam maakt hij nu mensen blij met zijn bakkunsten. Zijn bijzondere verhaal heeft hij inmiddels uitgeschreven in het boek ‘Pancake Adventures’, dat volgende week woensdag wordt gepresenteerd in Amsterdam.

Volgende reis

“Het boek gaat vooral over de eerste zes maanden van mijn reis en laat zien hoe ik transformeerde van een najager van succes tot iemand die geniet van de kleine dingen in het leven”, vertelt hij. Klaar met reizen is Willem nog niet: hij heeft inmiddels al een volgende reis uitgestippeld van Sint-Petersburg naar Johannesburg. En ook hier mag zijn koekenpan uiteraard niet ontbreken!

Bron: AD.nl.