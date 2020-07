Onderzoek wijst uit: paracetamol bevat een kankerverwekkende stof

Je kunt heel gemakkelijk zelf paracetamol kopen bij supermarkten, drogisterijen en apotheken. Maar nu blijkt dat deze pijnstillers vervuild zijn met een kankerverwekkende stof. Dit melden NRC en Zembla.

Anqiu Lu’an Pharmaceutical is een Chinees bedrijf en de grootste producent ter wereld van paracetamol. NRC en het tv-programma Zembla namen monsters uit 3 partijen paracetamol gemaakt door de Chinese farmaceut en lieten ze analyseren door een gecertificeerd laboratorium in Duitsland. Dit lab trof 4-chlooraniline aan, ook wel PCA genoemd, een stof die kan leiden tot levertumoren. De partijen zijn begin 2019 gemaakt en samen goed voor zo’n 3,6 miljoen pillen paracetamol. Waar deze pillen zich ter wereld bevinden is niet bekend.

De meningen over hoe ongezond PCA is, zijn verdeeld. Zo zegt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) dat het slikken van paracetamol helemaal niet gevaarlijk is. Hun reactie op het nieuws is dan ook dat de hoeveelheid PCA niet boven de toegestane hoeveelheid uitkomt. “De PCA in de onderzochte batches vallen ruim onder de strikte limiet van maximaal 34 microgram inname per dag.”

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) zijn het hier niet mee eens. PCA is een ‘genotoxisch carcinogeen’ en zij nemen aan dat er bij blootstelling aan deze stof altijd kans is op kanker, ongeacht de hoeveelheid die je binnenkrijgt. Volgens de richtlijnen van EMA blijft iemand die niet meer dan 6 van die vervuilde pillen per dag slikt echter binnen de ‘toelaatbare dagelijkse inname’. EFSA is strikter en zegt dat je al kans loopt op kanker wanneer je slechts 1 vervuilde pil per dag slikt.

Goed om in dit kader te weten, is dat het soms acceptabel wordt gevonden als een medicijn licht vervuild is. Er is in dat geval geen veilig alternatief. Voor paracetamol is echter wel degelijk een veilig alternatief. Een farmaceut in Amerika, genaamd Mallinckrodt, maakt ook paracetamol. Hun manier van produceren maakt dat de pil vrij is van de kankerverwekkende stof PCA. Voor zover bekend kun je deze pijnstiller niet in ons land krijgen.

Zembla en NRC raadpleegden toxicologen uit zowel Nederland als België. Zij staan achter de strikte richtlijnen van het EFSA. Jan Tytgat, hoogleraar aan de Universiteit Leuven, zegt dat er een bewezen risico is op kanker als je al 1 pil per dag slikt. En dat is best heftig, aangezien paracetamol de meest geslikte pijnstiller is. Daarom hoort volgens hem PCA niet in een pijnstiller te zitten. Hij roept de toezichthoudende instanties op de vervuilde partijen op te sporen en uit de schappen te halen.

