Heftig: parachute van Belgische vrouw gaat niet open na sprong uit vliegtuig

Een parachutesprong is in België helemaal fout gegaan. Een Belgische vrouw raakte daarbij ernstig gewond. Haar parachute wilde tijdens haar val namelijk niet openspringen, waardoor ze met grote snelheid naar beneden viel.

In de Belgische stad Spa wilde een groep van zestien ervaren parachutespringers zaterdag een dagje gaan parachutespringen. Ze voerden hun sprong uit aan het vliegveld van Spa-La Sauvenière. Het plan was om na de sprong met z’n alle figuren te vormen in de lucht.

Bomen

Nadat ze alle zestien uit het vliegtuig waren gesprongen en de figuren hadden gevormd, was het tijd om hun parachute te openen. Bij één vrouw van rond de vijftig lukte dit niet. Ze viel met grote snelheid naar beneden. Bijna bij de grond, werd ze opgevangen door een aantal bomen.

Ziekenhuis

Door de bomen werd ze afgeremd, waardoor ze wonder boven wonder de val heeft weten te overleven. Maar ze is door heftige val wel zwaar gewond geraakt en is gelijk naar ziekenhuis gebracht. Ze vecht momenteel voor haar leven.

Vrouw vecht voor haar leven in Spa nadat parachute niet opent na sprong uit vliegtuig https://t.co/2MfUsOqYq5 pic.twitter.com/IbfHxllEhJ — HLN.BE (@HLN_BE) 17 februari 2019

Bron: HLN.be. Beeld: iStock