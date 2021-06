Larissa en haar man zijn gelukkig samen, maar de passie was na achttien jaar relatie ver te zoeken. Tot ze voorstelde om eens samen naar een parenclub te gaan… Larissa: “Als we wakker worden, vrijen we. We lachen, want gisteravond voor we in slaap vielen, vreeën we ook. We hebben het gisteren vijf keer gedaan. Vijf keer… de laatste keer dat dat gebeurde, was jaren geleden. Het doet me denken aan de eerste jaren van onze verkering, toen we allebei nog jong en blozend waren.”

In Libelle’s rubriek De dag nadat vertelt Larissa haar verhaal.

“Ik houd nog steeds veel van mijn man en we hebben een goede relatie, maar die sleur… Ik heb heimwee naar de spanning van vroeger. We zijn achttien jaar bij elkaar en kennen elkaars lijf en lust van voor naar achteren. Ik kan me niet meer voorstellen dat ik mijn man ooit de kleren van het lijf rukte om zijn blote huid te kunnen voelen. Dat vind ik jammer.

Iets nieuws proberen

Een paar maanden geleden vertelde een goede vriendin dat zij en haar man een parenclub hadden bezocht. Er ging een schokje door me heen. ’s Avonds in bed heb ik het mijn man voorgesteld: ‘Zullen wij ook een keer gaan?’ Mijn man en ik kunnen goed samen vrijen, maar ik verlang wel naar iets nieuws. Misschien zou ik weleens met een ander willen vrijen, misschien zou ik wel met wat meer spanning geprikkeld willen worden. Drie dagen geleden heb ik hem een sms’je gestuurd: ‘Vrijdag kinderen uit logeren, we gaan.’

Opgewonden