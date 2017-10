Als je gaat trouwen dan wordt er aan alles gedacht: hoe je haar zit, hoe lang de sleep van je jurk is maar ook hoe je ruikt.

Prinses Diana en Kate Middleton hebben het laatste met elkaar gemeen. Toen zij trouwden met prins Charles en prins William, droegen zij namelijk vrijwel hetzelfde parfum.

Een hit

Diana koos op 29 juli 1981 voor de geur Quelques Fleurs van Houbigant Paris, die ongeveer 180 euro per flesje kost. Het is een heel bloemige geur. Kate koos in 2011 ook voor een bloemige geur: Illuminum’s White Gardenia Petals. Toen bekend werd dat ze dit geurtje droeg op haar grote dag, was het binnen mum van tijd uitverkocht. Beide geurtjes ruiken erg naar lelie – die voorkeur delen de twee vrouwen dus met elkaar.

Zo ziet het flesje van Kate eruit:

Bron: Popsugar. Beeld: ANP