Vanaf nu moet je in Parijs óveral verplicht een mondkapje dragen

In heel Parijs is het vanaf vrijdagochtend 8.00 uur verplicht om zowel binnen als buiten een mondkapje te dragen. Dit heeft de regering besloten, aangezien je in de stad een hoog risico loopt op besmetting met het coronavirus.

De mondkapjesplicht geldt overal in de openlucht, in afgesloten openbare ruimten en op plekken waar mensen werken.

Hoog aantal besmettingen

In de metropool Marseille is een dergelijke plicht al van kracht. Aangezien het aantal besmettingen ook in Parijs flink oploopt, moet je vanaf vrijdag ook daar verplicht een mondkapje dragen.