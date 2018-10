Een bijdehante medewerker van een parkeerbeheerder op Schiphol heeft een wel heel inventieve manier gevonden om budgetvriendelijk op vakantie te gaan: hij ‘leende’ gewoon het huis van mensen die op vakantie waren.

Hij was alleen wel even vergeten de eigenaren van het huis daarvan op de hoogte te stellen. Een oplettende buurman zag licht branden terwijl hij wist dat zijn buren op vakantie waren. Bovendien stond er een vreemde auto op de oprit. De doortastende buurman belde aan en trof een man die beweerde dat de bewoners op de hoogte waren van zijn verblijf. Dat was allerminst het geval: de bewoners hadden geen idee.

Huissleutels

De politie werd gealarmeerd en vervolgens biechtte de vakantieganger precies op hoe het was gegaan. Hij werkt bij een parkeerbeheerder bij Schiphol en parkeert de auto’s van mensen die op vakantie gaan. Deze mensen hadden per ongeluk hun huissleutel bij de autosleutels gelaten. De man zag zijn kans schoon en nam samen met zijn intrek in het huis in Gorredijk.

Aangehouden

Omroep Fryslan meldt dat er ook drugs zijn gevonden in het huis. De 32-jarige man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Ook zijn 30-jarige vriendin uit de Filipijnen is aangehouden. De politie sluit niet uit dat hij op deze manier al meerdere woningen in Nederland heeft bezocht.

Bron: NOS. Beeld: ANP