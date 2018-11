Peuter vliegt het internet over met haar Michelle Obama-Halloweenkostuum

De Amerikaanse Parker Curry (3) wilde dit jaar niet als spook, niet als Elsa, maar als Michelle Obama verkleed voor Halloween. En het verhaal daarachter is zó lief.

Het heeft namelijk niks te maken met hoe griezelig Parker de vrouw van Barack Obama vindt. Nee, ze is juist idolaat van haar!

Diep onder de indruk van de first lady

Parker vloog eerder dit jaar het internet over met een kiekje waarop ze vol bewondering naar een immens geschilderd portret van Michelle Obama keek. Het Afrikaans-Amerikaanse meisje was zichtbaar diep onder de indruk van de eerste Afrikaans-Amerikaanse first lady. En die foto kreeg zelfs Michelle zélf te zien. Ze nodigde vervolgens het meisje en haar moeder uit voor een ontmoeting. En daar raakt Parker vandaag de dag nog steeds niet over uitgepraat.

Mini-Michelle

Dus de keuze voor haar Halloween-kostuum was dit jaar dus snel gemaakt. Laat de andere kinderen maar lekker verkleed gaan als griezels en tekenfilmfiguren: Parker wilde een mini-Michelle zijn. En met het aanbod van een ontwerper om de jurk die mevrouw Obama droeg op het portret na te maken voor het meisje, was het feest helemaal compleet. Met dít als resultaat:

Ook dat heeft Michelle onder ogen gekregen. En ze vindt het een ware eer:

You nailed the look, Parker! I love it!!!! ❤️ https://t.co/40CArze8gT — Michelle Obama (@MichelleObama) 1 november 2018

Isn’t she lovely… ❤️ pic.twitter.com/asz31QMy51 — Detests Orange Baboon . Com (@ArlenePaz2) 1 november 2018

Het inspirerende verhaal van Michelle Obama:

