Partij Kiezen met Libelle: het fotoalbum van Esther Ouwehand (PvdD)

Op 17 maart mogen we weer stemmen. Om in de sfeer te komen, geven we je de komende tijd een beeld van de mens áchter de politicus. Deze keer: Esther Ouwehand (PvdD).

We kennen Esther Ouwehand (44) als politicus, maar wie is ze als mens? Hoe was haar jeugd, wie zijn haar dierbaren? Libelle zocht het voor je uit.

Advertentie

Vijf feitjes over Esther Ouwehand:

Opleiding: Beleid, Organisatie en Communicatie (niet afgerond)

Favoriete Netflix-serie: The Crown

Muzieksmaak: Rock en metal

Vakantieland: Engeland

Favoriete wereldkeuken: de Indiase keuken

Fotoalbum

De politicus mag dan wel lijsttrekker zijn van de Partij voor de Dieren, ze heeft er zelf geen. “Ik ben er nooit, dat kan ik ze niet aandoen.” Dit aandoenlijke beeld van een piepjonge Esther is dan ook niet bij haar thuis. “Mijn ouders wilden geen dieren. Mijn familie in Volendam had een huis vol beesten. Daar op bezoek gaan was altijd groot feest.”

Wie Esther nog uit haar tijd in Katwijk kent, weet dat ze de hardste muziek draaide tijdens jongerenbijeenkomsten. “Ik was vrijwilliger in een jongerencentrum, een enclave en poppodium voor alternatieve jongeren.” De politicus zat in het bestuur van het jongerencentrum.

Over muziek gesproken: Esther draaide niet alleen vroeger harde platen, ze kan vandaag de dag nog steeds genieten van festivals als Roadburn (metalfestival) in Tilburg. Op deze foto zie je haar met Daan de Neef van de VVD en Hendrik-Jan Derksen. “Hij heeft enorm bijgedragen aan de emancipatie van homojongeren op het platteland. In traditionele gemeenschappen kunnen zij moeilijk voor hun geaardheid uitkomen en zo heeft hij op het Zwarte Cross festival, waar veel boerenjongeren op afkomen, gaybars geïntroduceerd.” Esther noemt metalmensen dan ook de liefste van de wereld.

Ook al heeft Esther zelf geen huisdieren, ze is een echte dierenvriend. Samen met haar nichtje gaat ze geregeld naar dieren kijken. “Ik heb nooit een kinderwens gehad, maar ben wel blij met mijn rol als tante. De zwangerschap van mijn zus heb ik van dichtbij meegemaakt, onwijs ontroerend.”

Esther is een echte activiste, vandaar dat ze zich inzet voor de dieren. Hier zie je haar met een egel. “Foto’s zoals deze, bij de Egelopvang in Roosendaal, maken duidelijk wat ik doe en waarom ik het doe.”

Hoewel vrouwen steeds vaker een hogere of belangrijkere functie kunnen krijgen, is deze foto met Marianne Thieme een redelijk unieke. “Wij zaten tien jaar als enige vrouwenfractie in de Kamer. Uniek, want wat voor veel mannen vanzelfsprekend is, is voor vrouwen nog altijd moeilijk laveren.”

Een andere vrouw waar Esther lovend over is, is klimaatactiviste Greta Thunberg (18). “Ze laat zich door alle haatreacties niet uit het veld slaan, heel inspirerend voor vrouwen.” Ook al is ze nog jong, volgens Esther laat Greta goed zien dat je nooit te klein bent om het verschil te kunnen maken.

Nog een lief dierenkiekje: hier zie je Esther bij de Ezelsociëteit in Zeist. Die vereniging zorgt voor afgedankte ezels.

Het klimaat is niet alleen belangrijk voor mensen, maar ook voor dieren. Vandaar dat Esther fan is van treinreizen. Zo is Esther vorig jaar nog per interrail naar Wales gereisd. “Je kunt tegenwoordig per trein overal naartoe.”

Esther heeft Prinsjesdag vaker meegemaakt, maar de afgelopen editie was voor haar de eerste als fractievoorzitter én lijsttrekker. In plaats van een klassieke, zwierige jurk koos de politicus voor een krijtstreeppak. “Het is gemaakt door een Turkse kleermaakster, Mediha Kaplan, en draagt uit dat het tijd is voor iets nieuws.”

Partij Kiezen met Libelle… Columniste Ebru Umar legde de politicus de vragen voor. Wordt het ja? Of wordt het nee? De pingpongbatjes geven het antwoord.

Doe de Libelle Kieswijzer.





Tekst: Ebru Umar. Beeld: privé.