Partij Kiezen met Libelle: het fotoalbum van Jesse Klaver (GroenLinks)

Op 17 maart mogen we weer stemmen. Om in de sfeer te komen, geven we je de komende tijd een beeld van de mens áchter de politicus. Deze keer: Jesse Klaver (34, GroenLinks).

We kennen Jesse Klaver allemaal als politicus, maar wie is hij als mens? Hoe was zijn jeugd, wie zijn zijn dierbaren? Libelle zocht het voor je uit.

5 feitjes over Jesse Klaver:

Opleiding: Social Work

Favoriete muziek: Three Little Clouds en Chef’Special

Favoriete boek: The Silk Roads, over de macht van China

Gerecht: Vega boemboe bali, en het aardappeltjes met ketchup-recept van zijn moeder

Vakantieland: Italië

Fotoalbum

Kleine Jesse vond het altijd heel gezellig bij zijn oma. Nog steeds, trouwens. “Mijn Indische oma is nu 83 en een van de grappigste en zorgzaamste mensen die ik ken. Er staat altijd heerlijk eten voor me klaar. Ze is trots op wat ik doe, maar was net zo trots geweest als ik iets anders had gedaan.”