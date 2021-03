Partij Kiezen met Libelle: het fotoalbum van Lilian Marijnissen (SP)

Op 17 maart mogen we weer stemmen. Om in de sfeer te komen, geven we je de komende tijd een beeld van de mens áchter de politicus. Deze keer: Lilian Marijnissen (SP).

We kennen Lilian Marijnissen (35) allemaal als politicus, maar wie is ze als mens? Hoe was haar jeugd, wie zijn haar dierbaren? Libelle zocht het voor je uit.

5 feitjes over Lilian Marijnissen

Opleiding: Politicologie

Eerste baan: Medewerker in een speeltuin in Oss

Favoriete band: U2

Sportclub: Feyenoord

Huisdieren: Hond Laika

Fotoalbum

Dat Lilian een hond heeft, is niet zo vreemd als je naar haar verleden kijkt. Bij haar thuis hadden ze altijd honden. “De hond die er tijdens mijn geboorte was, lag altijd voor mijn slaapkamerdeur alsof hij mij bewaakte. Dit is Tusca, die kwam er later bij.”

Nog een lief kiekje uit de jeugd van de politicus: Lilian die haar oma een kus geeft. “Mijn oma was heel belangrijk voor mij. Ik was vaak bij haar, ze woonde om de hoek. Ze overleed toen ik zestien was.”

Lilian’s ouders zijn niet onbekend in de politiek. Haar beide ouders zaten bij de SP. Hier zie je Lilian als klein meisje op een campagnedag van de partij. “Als enig kind, zonder broers of zussen, waren de campagnes geweldig omdat ook andere SP’ers hun kinderen vaak meenamen. Heel gezellig!”

De politicus houdt wel van een feestje op zijn tijd. Hier zie je haar met basisschoolvriendin Marianne en Hanneke, die ze sinds de middelbare school kent. Ze staan in het Goffertpark in Nijmegen, waar op dat moment een nineties party aan de gang is.

“Vroeger gingen we altijd samen stappen en op vakantie. Nu gaan we naar festivals. Met mijn werk is het superlastig om vriendinnen te zien, maar we proberen eens in de twee weken af te spreken en bij te kletsen met een kop thee.”

Lilian staan niet alleen naar een podium te kijken, ze staat er ook regelmatig óp. Hier zie je haar tijdens een actie tegen de grote bezuinigingen op de thuiszorg. Op dat moment werkte ze bij vakbond FNV, waar ze afscheid van nam toen ze in 2016 kandidaat-Kamerlid werd.

De politicus verzorgde vroeger een paard, Gorby. Het was te duur voor het gezin Marijnissen om het dier over te nemen maar Lilian was dol op Gorby. Toen hij tien jaar later ineens weet op haar pad kwam, was ze weer helemaal verliefd.

Naast werken moet je ook proberen tijd vrij te maken voor ontspanning, weet Lilian als geen ander. Hier zie je haar op vakantie in Portugal met haar moeder.

“Het is niet dat we dat regelmatig doen of dat het een traditie is, maar het is wel heel leuk om samen weg te zijn.”

Lilian komt uit het Brabantse Oss, waar ze ook haar eerste politieke stappen heeft gezet. Toen ze in de gemeenteraad zat, zijn ze begonnen met het uitdelen van lintjes aan kinderen die zich voor hun omgeving hebben ingezet.

“Het is nu een jaarlijks evenement. De burgemeester roept hen dan naar voren. Geniaal, die verraste gezichtjes!”

Toen Lilian de kans kreeg om het stokje over te nemen van Emile Roemer, dacht ze dat haar potentiële nieuwe baan als lijsttrekker vooral keihard werken zou zijn. En daar heeft ze gelijk in gekregen. “Dat ik nog regelmatig als enige vrouw tussen de mannelijke fractievoorzitters sta, is natuurlijk vreemd, maar ik geloof dat daar eindelijk verandering in gaat komen.”

Gele hesjes, daar is Lilian niet vies van. “Actie voeren is de rode draad in mijn leven. Ik ben ermee opgegroeid. Ik heb ervaren dat je dingen voor elkaar kunt krijgen door samen de druk op te voeren. Met actie laat je betrokkenheid zien.”

Tot slot een foto van de politicus met haar vader, Jan Marijnissen. “Met mijn vader op de SP-ledendag. De hele familie mocht mee.”

