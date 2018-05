Zo ziet de partner van Carlo Boszhard er nu uit

Carlo Boszahard dacht niet dat hij ooit nog de ware liefde zou vinden, maar hij heeft al jaren het geluk gevonden bij zijn vriend Herald Adolfs.

Herald is zeven jaar jonger dan Carlo. Ze willen samen graag een kindje adopteren, maar het proces duurt erg lang. Toch houden ze hoop. “Als er een kind komt, zetten we daarvoor alles opzij”. De kans is er dat ze een wat ouder kindje adopteren. Carlo: “Omdat we dan zelf ook niet meer de jongste zijn, vind ik het alleen maar fijner als het kind ook wat ouder is. Dan is het al echt een kind en geen baby meer en gaan we het vooral heel veel liefde geven.”

Over zijn carrière zegt Carlo: “Ik wilde eerst Carlo Boszhard de presentator worden. En daarna pas die homoseksuele presentator. Stom, he?”. Nou, inmiddels kunnen we allang niet meer zonder Carlo op de televisie. Want de TV-kantine, daar kunnen maar weinig shows tegenop.

Ze zijn dolblij met elkaar, dat is duidelijk:

Een recente foto van de twee:

Bron: AD. Beeld: ANP