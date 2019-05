Waarom het goed is om net zoveel van je partner te houden als van je kinderen

Kinderen komen vaak op nummer 1. Op zich is dat een logisch iets, want zeker kleine kinderen zijn nog niet zelfstandig. Maar als je ook echt meer houdt van je kinderen dan van je partner, is dat volgens Belinda Luscombe geen goed teken.

Belinda Luscombe is de auteur van het boek Marriageology: The Art and Science of Staying Together.

Voorbeeldfunctie

Luscombe wil wel gezegd hebben dat het natuurlijk superbelangrijk is om van je kinderen te houden. “En natuurlijk moet je hun noden en behoeften op nummer 1 zetten. Je echtgenoot hoeft immers niet aangekleed, gewassen, gevoederd of naar school gebracht worden”, zegt Luscombe tegen HLN. “Maar er is wel een verschil. Van je kinderen houden is zoals naar school gaan: je hebt niet echt een keuze. Van je partner houden is zoals naar de universiteit gaan: je kiest er zelf voor of je naar de lessen gaat of niet.” Volgens haar doet de kinderen goed als zij zien dat hun ouders veel van elkaar houden. Zo groeien ze op in een veilige en liefdevolle omgeving. Daarnaast zien kinderen hun ouders vaak als voorbeeld van hoe een relatie eruit hoort te zien en hoe je mensen moet behandelen.

Tevreden ouders

Uit een onderzoek, waarbij onderzoekers de dagboeken van ouders bestudeerden, blijkt dat spanningen tussen de ouders vaak worden afgereageerd op hun kroost, vooral door vaders. Hierdoor voelen kinderen zich vaak schuldig en presteren ze slechter op school. Een ander onderzoek, dat bij 40.000 Engelse gezinnen is gedaan, toont aan dat pubers het beste in hun vel zaten als hun moeder tevreden is over de relatie met haar partner.

Toekomst

Volgens Luscombe laten veel koppels hun geluk afhangen van kinderen. Maar volgens haar is dit helemaal geen goed idee. Kinderen worden groter, gaan puberen en vliegen uiteindelijk uit. Dat is het moment dat veel koppels erachter komen dat ze niet eens meer een normaal gesprek met elkaar kunnen voeren. Dat is dan ook de reden dat er zo veel scheidingen onder 50- tot 65-plussers zijn. Het advies van Luscombe luidt dan ook: onthoud dat jullie kinderen niet de reden zijn waarom je bij elkaar bent. “Het is een project dat jullie samen zijn aangegaan. Je kunt het vergelijken met een driedimensionale, ontroerende puzzel die teruggaat, maar ook zijn ondergoed achterlaat in de badkamer. Als je er te hard op focust, zie je de rest en dus ook elkaar niet meer staan.”

Bron: HLN. Beeld: iStock