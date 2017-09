Partner (38) oud-staatssecretaris Jack de Vries plotseling overleden

De 38-jarige partner van oud-staatssecretaris Jack de Vries is totaal onverwacht overleden.

Melissa Goede zou afgelopen zaterdag zijn overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding.

Wat een schok

Dit meldt De Telegraaf. De krant baseert zich op een rouwadvertentie van Jack de Vries en zijn naasten. De familie laat daarin weten dat het overlijden ‘onverwacht, onwerkelijk en onvoorstelbaar’ is. Op 19 september kreeg Melissa plotseling een hersenbloeding en die zorgde voor zoveel schade, dat ze het niet overleefde. De crematie zal plaatsvinden in besloten kring.

Het begin

Jack en Melissa kregen in 2015 een dochter, Elisa. De relatie van de twee deed in 2010 veel stof opwaaien omdat CDA’er Jack op het moment van het begin van hun relatie nog getrouwd was. Hij trad toen af als staatssecretaris en verliet zijn vrouw voor haar. Jack en Melissa waren gelukkig met elkaar en besloten eerder een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Wij wensen Jack en alle nabestaanden veel sterkte toe.

Bron: De Telegraaf. Beeld: ANP