Zó zien de partners van onze oranjeleeuwinnen eruit

Het is weer zover: vrijdagavond spelen de Nederlandse voetbalsters tegen Slovenië in de EK-kwalificatie voor het EK vrouwenvoetbal in 2021.

Onze oranjeleeuwinnen zijn uiteraard een grote steun voor elkaar, maar ook de partners van de voetbalsters spelen een belangrijke rol in hun leven. We hebben de spelersvrouwen- en mannen even op een rijtje gezet:

Dominique Bloodworth

Eind 2018 trouwde Dominique Janssen met haar vriend Brandon Bloodworth. Beiden zijn dol op sporten, want Brandon is een atleet op hoog niveau.

Merel van Dongen

Merel heeft een relatie met Ana Romero. De twee hebben elkaar ontmoet toen ze allebei voetbalde voor Ajax en spelen nu samen voor het Spaanse Real Betis uit Sevilla.

Desiree van Lunteren

Tim van Kippersluis is de vriend van Desiree. Hij heeft zijn eigen fysiotherapie-bedrijf opgezet en kan zijn meisje dus heel goed helpen als ze last krijgt van een blessure.

Liza van der Most

Liza is al een tijdje samen met Pepijn van Uljé. Hij studeerde af aan de Willen de Kooning Academy en is een echte kunstliefhebber.

Sherida Spitse

Sherida stapte in juli 2018 in het huwelijksbootje met Jolien van der Tuin. Samen hebben ze zoontje Jens gekregen.

Vivianne Miedema

Vivianne is al een tijdje dol op Lisa Evans. In 2015 werden zij teamgenoten toen Vivianne haar overstap maakte naar het grote Bayern München. Sinds 2016 zijn de twee voetbalsters een setje.

Lieke Martens

Lieke en Benjamin van Leer zijn nog niet zo lang samen, maar kunnen nu al niet meer zonder elkaar. De twee leerden elkaar vorig jaar kennen en werden op slag verliefd. Benjamin is ex-doelman van Ajax.

Lieke speelt niet mee in de EK-kwalificatiewedstrijden vanwege haar teenblessure.

Slovenië-Nederland begint vrijdag om 19.00 uur in het Fazanerija Stadion in de Sloveense stad Murska Sobota.

Bron: Instagram. Beeld: ANP