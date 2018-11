Pasgetrouwd stel komt enkele uren na bruiloft om bij helikoptercrash

Dit weekend veranderde de sprookjesbruiloft van Will en Bailee in een nachtmerrie. Slechts anderhalf uur na de bruiloft kwamen de twee om het leven bij een helikoptercrash.

Het stel verliet het huwelijksfeest met een helikopter van de familie. De helikopter stortte niet veel later neer op een heuvel in Texas. De helikopter werd de volgende ochtend gevonden op het landgoed van de opa van de bruidegom. Dat bevestigt hij aan een plaatselijke nieuwszender.

Emotionele berichten

Op social media delen veel vrienden en familie van het stel het verdrietige nieuws. Bij prachtige foto’s van de dag plaatsen zij emotionele berichten. Ook de beste vriendin van de vrouw deelt een mooie foto die gemaakt is op de trouwdag. Daarbij schrijft ze: “Mijn lieve Bailee Raye. mijn hart is gebroken in een miljoen kleine stukjes. Ik zit hier en denk aan de rest van mijn leven zonder mijn beste vriendin. Ik vind het vreselijk om deze tekst te moeten schrijven, maar je weet dat ik iedereen moet laten zien hoe mooi je eruit zag op je grote dag zoals ik normaal ook zou doen.”

Prachtige vriendschap

Ze schrijft dat ze nooit zal vergeten dat zij bruidsmeisje mocht zijn. “Ik zal nooit vergeten dat ik je mocht helpen om je klaar te maken en dat ik je vertelde dat ik van je houd en dat ik dankbaar ben voor onze prachtige vriendschap. Bedankt dat jij de zus was die ik nooit had. Ik houd zoveel van je.” De vrouw sluit af dat iedereen zijn geliefden eens extra stevig vast moet pakken vanavond. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: iStock.