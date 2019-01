Pasgetrouwd stel verrast met officiële brief over hun 'scheiding'

Ben je net getrouwd en geniet je nog volop van de wittebroodsweken, ligt er ineens een vreemde brief op de deurmat. Een brief over je scheiding.



Meike Oostering en Hendry Teunissen delen hun bizarre verhaal met het AD. Op 24 december stapten ze in het huwelijksbootje en slechts een aantal dagen later ontvingen ze een brief van de gemeente over hun scheiding. Maar die hadden ze natuurlijk helemaal niet aangevraagd.

Fout

Het stel nam meteen contact op met de gemeente en kregen op 4 januari een reactie van een ambtenaar. Hij bood zijn excuses aan, maar vond het ook stiekem wel heel grappig. “Zo’n fout is de laatste dag van het jaar snel gemaakt”, zei hij. Meike en Hendry vonden het helemaal niet zo grappig en vinden dat de gemeente er op deze manier wel heel makkelijk mee omgaat. Uiteindelijk heeft de wethouder van de gemeente het goedgemaakt met een bos bloemen en kunnen de twee nu echt gaan genieten van deze bijzondere tijd.

Wat een leven heb je dan? Laten we een krant bellen om het ONBESCHRIJFLIJKE leed wat ons is aangedaan voor een breder publiek kenbaar te maken! #Koekoek ‘Hendry en Meike zijn boos: net getrouwd en nu al gescheiden’

https://t.co/SKJjeTyGw6 — Markiesdesade (@markiesde_sade) 8 januari 2019

Bron: Msn.com. Beeld: Getty.