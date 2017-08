Passagier moet 11 uur lang op ondergeplaste stoel zitten

Een man had behoorlijk wat geld neergelegd voor een vlucht van Londen naar Kaapstad.

Maar hij kreeg niet echt waar hij op had gehoopt. Hij moest namelijk 11 uur lang op een ondergeplaste stoel zitten.

Bah

Op de stoel had de vorige passagier overduidelijk geürineerd. Maar zakenman Andrew Wilkinson (39) moest er gewoon op gaan zitten – zo werd hem verteld. Ook mocht hij het zelf eventjes met wat doekjes schoonmaken. En dat terwijl de stoel vochtig was toen hij plaatsnam: dat is wel het laatste wat je wilt ontdekken als je er lange tijd op moet gaan zitten.

Andrew: “Ik riep de stewardess die mijn vermoeden bevestigde dat de vochtigheid urine was. Ze ging naar de wc en kwam terug met een paar doekjes en verwachtte dat ik het zelf zou schoonmaken”, aldus Wilkinson. “Ik zei tegen haar: ‘ik kan hier niet zitten’, maar ze lachte gewoon. Haar reactie was: ‘Jij hebt duidelijk zin om met me mee te werken op deze vlucht, is het niet?”. Uiteindelijke legde hij maar een vuilniszak en een deken op de stoel.

Reactie

Inmiddels heeft Andrew antwoord gekregen van British Airways, de vliegtuigmaatschappij waar hij mee vloog. Hij krijgt een compensatie en excuses.