Passagier uit 'gekaapt' vliegtuig vertelt: "We zijn geen moment bang geweest"

Woensdagavond kwam naar buiten dat een vliegtuig op Schiphol gekaapt zou zijn. Al snel werd duidelijk dat het vals alarm was. Een van de passagiers aan boord vertelt zijn verhaal aan het AD.

De 35-jarige Spanjaard Javier Domingo zou woensdagavond vlucht UX1049 van Amsterdam naar Madrid nemen. Dit verliep anders dan verwacht. Vanuit de cockpit van het vliegtuig waar hij in zat, werd een signaal afgegeven dat het vliegtuig gekaapt zou zijn. Hoewel heel het land in rep en roer was, kreeg passagier Javier niet zoveel van de paniek mee.

Geen moment bang

Javier was één van de 27 passagiers die in het vliegtuig werden gelaten. Hij mocht als een van de eersten aan boord omdat hij priority-passagier was. Aan het AD vertelt hij: “Aan boord was alles heel rustig. We zijn geen moment bang geweest. De schrik kwam pas toen ik bij het verlaten van het toestel in de slurf allemaal militaire politie met bivakmutsen tegenkwam.”

Bezorgde familie

Terwijl Javier in het vliegtuig zat, viel het hem op dat er geen nieuwe passagiers mochten instappen. Hij wachtte ruim anderhalf uur en er gebeurde maar niks. Maar sprake van paniek was er niet. Totdat zijn familie uit Spanje hem belde: “Ze hadden gehoord dat het vliegtuig gekaapt zou zijn. Ook lazen ze berichten dat er 3 mannen aan boord waren met messen in de hand. Daar was niets van waar. We zaten te praten, sommigen keken een film op hun iPad.”

Excuses van piloot

Na een tijd moesten de 27 passagiers het vliegtuig verlaten. Bagage moesten ze achterlaten. Ze werden van top tot teen gefouilleerd. Er werden foto’s van de passagiers en hun paspoorten gemaakt. Rond 23:00 uur mochten de passagiers alsnog aan boord en vertrok het vliegtuig uiteindelijk. Javier vertelt dat de piloot zijn excuses aanbood. Tegen 2 uur ‘s nachts landde het vliegtuig in Madrid. En Javier? Die zat vanochtend om 7:30 uur gewoon weer op zijn werk.

Bron: AD. Beeld: ANP