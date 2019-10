Samen de nacht doorbrengen is het fijnste wat er is. Helemaal voor patiënten in hun laatste levensfase. Daarom komt het UMC Utrecht met ‘koppelbedden’, zodat patiënt en partner lekker tegen elkaar aan kunnen kruipen.

Je herkent het vast wel op vakantie: 2 eenpersoonsbedden tegen elkaar aanschuiven om zo een tweepersoonsbed te creëeren. Het is te doen, maar echt fijn slaapt het niet.

Comfortabel

Op vakantie kun je er om lachen, maar als het gaat om het afscheid van je partner, is zo’n obstakel te groot. Daarom komt het UMC Utrecht met een oplossing: een koppelbed. Dit is een speciaal bedframe met een matras dat aansluit op een ziekenhuisbed. Zo kun je met een speciale constructie eenvoudig van 2 losse bedden een comfortabel tweepersoonsbed maken.

Intimiteit

Het is verpleegkundige Marian Scheepers van verpleegafdeling Medische Oncologie die op het idee is gekomen. Ze las over het bestaan van de bedden en vond dat dat ook in het UMC Utrecht moest komen. “In de allerlaatste levensfase is goed afscheid nemen zo ontzettend belangrijk, voor de patiënt en voor de mensen die moeten gaan achterblijven”, schrijft het UMC Utrecht op Facebook bij een foto van zo’n koppelbed. “Intimiteit is voor veel mensen essentieel daarbij. Dan hoort het dus ook bij goede zorg dat we daar op een comfortabele manier ruimte aan geven.”

Enthousiast

Onder het Facebookbericht reageren tientallen mensen erg enthousiast over het koppelbed. Ze vinden het een prachtig initiatief en ze zijn blij dat patiënten ook in het ziekenhuis ’s nachts lekker tegen hun geliefde aan kunnen kruipen. “Wauw wat fantastisch. En super goed dat dit gerealiseerd is. Hopelijk wordt dit een standaard” en “Wat mooi! Iets eenvoudigs kan zo ontzettend waardevol zijn”, klinkt het.

Het koppelbed is vanaf vandaag beschikbaar op alle afdelingen. Het UMC Utrecht kon aan het speciale bed komen dankzij steun van Stichting Roparun.

Bron: UMC Utrecht. Beeld: iStock