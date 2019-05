Pijnlijk nieuws over Patricia Paay. De blondine is zaterdag in het ziekenhuis opgenomen na een val van de trap in haar Brabantse woning. Aan Telegraaf vertelt ze hoe het gebeurd is.

Patricia Paay werd vorige week nog geopereerd aan haar heup. De operatie verliep goed, maar bij thuiskomst ging het al snel mis.

Van de trap gevallen

De 70-jarige blondine vertelt aan Telegraaf dat ze niet direct de oude was na de operatie. “Ik stond nog wel wat te wankelen op mijn benen en daardoor is het blijkbaar misgegaan. Ik stond boven aan de trap en raakte mijn evenwicht kwijt. Ik viel voorover en van de bovenste tree denderde ik naar beneden.”

Ambulance voor Patricia Paay

Patricia Paay wist na de val direct dat het mis was. “Ik was helemaal duizelig en het voelde niet goed. Er is gelijk een ambulance gebeld en ik ben naar het ziekenhuis in Breda gebracht”, vertelt de presentatrice.

Geluk gehad

Patricia benadrukt dat ze dankbaar is dat ze de pijnlijke val nog kan navertellen. “Ik mag van geluk spreken dat het zo is afgelopen. Het had veel erger gekund”, zegt ze. Toch vertelt ze dat ze erg veel pijn heeft, ondanks de goede zorgen van haar man Robbert. “De pijn zal wel wegtrekken, maar ik kan nog steeds niet goed zien. Iets lezen of een berichtje tikken gaat moeizaam.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP Foto