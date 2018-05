Lof voor Christina Curry na confronterend gesprek met Patricia Paay in 'BN'ers in therapie'

Dapper is het zeker: Patricia Paay en dochter Christina Curry besloten om in het nieuwe programma ‘BN’ers in therapie’ openlijk een confronterend gesprek aan te gaan over hun diepste gevoelens.

Tijdens het gesprek praatten ze over de veranderingen in hun leven na de scheiding van Patricia en Adam én de beruchte sekstape.

Aan de schandpaal genageld

Volgens tv-persoonlijkheid Patricia maakte ze deze keuze voor dit programma om Nederland te laten zien dat je door middel van therapie een positieve draai aan je leven kunt geven. “Ik wil mensen graag dat proces laten zien”, aldus Paay. Aandacht hoeft ze niet naar eigen zeggen, ze gaat in therapie omdat ze “aan de schandpaal is genageld” op social media na het schandaal.

Faam voor Christina

Niet alleen Patricia ging haar verhaal doen voor de kijkers in Nederland, ook dochter Christina Curry wilde haar ongezouten mening geven. Want niet alleen haar moeder werd overladen door haatreacties na de sekstape, ook zijzelf ging eraan onderdoor. Ze verloor haar baan na de openbaring en werd heel onzeker.

Meer tijd voor haar dochter

En tijdens de therapiesessie werd één ding glashelder: Christina vindt dat Patricia er meer had moeten zijn voor haar dochter. Patricia probeerde zichzelf op allerlei manieren te verdedigen tijdens het felle gesprek, maar Christina houdt voet bij stuk. Haar moeder had zich minder op werk moeten storten. “Je had voor mij moeten kiezen.”

Stoer meisje

Nadat Christina haar moeder en therapeute duidelijk maakte hoe zij zich voelt, werd ze door twitterend Nederland overladen met respect. Patricia zou volgens hen nog veel kunnen leren van haar dochter.

wat Is Christina curry een leuk meisje zeg. Zo open en stoer. #bnersintherapie — Mrs.Jones (@ltsmissJones) 17 mei 2018

Christina is echt zo veel verder. Gelukkig. #bnersintherapie — Annouk (@avenoux) 17 mei 2018

Patricia Paay heeft een moeder en die heet Christina Curry….. Vreselijk als je als kind je moeder moet ontzorgen. #bnersintherapie — Heks Fienstra (@fienxx) 17 mei 2018

Ik wil Christina Curry knuffelen. <3 #bnersintherapie — Shelly Sterk (@ShellySterk) 17 mei 2018

Dat ik haar niet heb kunnen helpen zoals ze verwacht had…. Nee Patries, zoals ze verdiend had!!! #bnersintherapie — Wilma (@wilma24_9) 17 mei 2018

Christina Curry, wat een wijsheid. Ik hoop dat je de bevestiging in jezelf vindt. Knap hoe rustig en beheerst je was. En zo begripvol en lief. #dramavanhetbegaafdekind #bnersintherapie #rtl5 — JesuisMarie (@HuhWaarom) 17 mei 2018

Christina komt als een volwassen, intelligente vrouw over. #bnersintherapie — Brenda (@brenda_b_1979) 17 mei 2018

Beeld: ANP