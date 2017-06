Patricia Paay blikt terug op gelekte seksfilmpjes

Linda de Mol komt in actie voor Patricia Paay, die slachtoffer werd van ‘wraakporno’.

Ze is daarom een online register begonnen, dat al door 3000 mensen is getekend.

Doe mee

Linda wil aandacht vragen voor wat Patricia is overkomen. Begin februari dit jaar werd onder meer een filmpje gepubliceerd waarin te zien is hoe Patricia en een onbekende man sex met elkaar hebben. Ook Gerard Joling, een goede vriend van Patricia, roept zijn volgers op mee te doen met de actie van Linda. Patricia: “Toch vind ik wel een manier om hiermee te leren leven. Maar voor jonge meisjes die dit ook overkomt, zijn de gevolgen niet te overzien. Ik ga al vijftig jaar mee op televisie, dan kweek je een dikke huid. Als het voor mij desondanks zo moeilijk is, hoe moeten zij er dan mee omgaan?”

Ergste

Eerder zei zij al tegen Eva Jinek: “Dit is met recht het ergste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik ben al 50 jaar te zien op tv en na de verspreiding denk ik: In één klap is alles weg. Zo ga ik nu de geschiedenis in.” Patricia heeft aangifte gedaan. De eigenaar van het Twitteraccount @eendenvanger wordt verdacht van computervredebreuk, smaad en belediging.

Bedankt

Patricia kan het gebaar van Linda waarderen, zo laat ze weten: “Wat Linda nu voor mij doet, zal hopelijk helpen. Zij steekt haar nek uit en dat ontroert me heel erg.”

Power Women! Ik steun #stoponlineshaming, jij ook? X geer Registreer je via: @linda_magazine Een bericht gedeeld door Gerard Joling (@gerard_joling) op 20 Jun 2017 om 12:30 PDT

Bron: AD / LINDAnieuws. Beeld: ANP