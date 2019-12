Patricia Paay over rijkdom: "Ik ben het gelukkigst als ik niet rijk ben"

Deze week gaat Art Rooijakkers in Rooijakkers over de vloer langs bij Patricia Paay en praten ze over geluk, rijkdom en liefde.

Art gaat in dit programma langs bij verschillende sterren. Hij ontmoet ze dan thuis en op het werk en heeft openhartige gesprekken. Deze week brengt hij dus een bezoek aan Patricia Paay en haar 39 jaar jongere vriend Robbert.

Niet gelukkig

Wanneer Art aan Patricia vraagt of ze gelukkig is, vertelt ze heel eerlijk dat ze helemaal niet zoveel om rijkdom geeft. Toen ze nog een relatie had met haar ex Adam Curry, had ze veel geld. Maar echt gelukkig was ze toen niet. “Ik ben het gelukkigst als ik niet rijk ben. Ik heb het nu twee keer meegemaakt, maar je wordt daar niet gelukkig van”, legt ze uit. “Ik ben gewoon meer van het prima hebben: lekker kunnen eten, een gezellig warm huisje, dat vind ik genoeg.”

Leeftijdsverschil

Patricia is nu dolgelukkig met haar man Robbert. Ze vertelt hoe hij als jongen van 12 jaar haar al eens ontmoette. Hij gaf toen aan zijn ouders aan dat hij de destijds 51-jarige Patricia zo’n leuke vrouw vond. Jaren later kreeg het tweetal een relatie. Zelf is ze nooit echt bezig met het leeftijdsverschil, zegt ze. “Daar heb ik nooit aan gedacht. Niemand heeft de toekomst, je leeft in het heden. Het gaat erom of je nu lol hebt.”

Bron: Rooijakkers over de vloer. Beeld: Brunopress