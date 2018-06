Patricia Paay (69) onthult na 1 jaar huwelijk hoe oud haar man écht is

Patricia Paay (69) stapte vorig jaar januari in het huwelijksbootje met Robbert Hinfelaar. Een 35 jaar jongere liefde, beweerde de zangeres toen. Nu geeft ze toe dat hij nóg jonger is.

Uit officiële decoumenten van Privé zou blijken dat Robbert op 12 januari 1988 geboren is. Dat betekent dus dat hij nu dertig jaar is – terwijl Patricia in 2016 beweerde een Robbert van 32 aan het daten te zijn. Ze schelen niet 35, maar 39 jaar van elkaar.

Klinkt beter

Waarom ze loog over de leeftijd van haar vlam? Tsja, je kunt het antwoord vast wel raden. Maar nu verklaart ze zich voor het eerst nader tegenover Privé: “Ik dacht in 2016: ik maak hem gewoon iets ouder. Dat klinkt wat beter.”

42 jaar jonger

Het is niet de eerste keer dat Paay een jonge adonis aan haar zijde heeft. Eerder had ze namelijk een vriend die 42 jaar jonger was. Dan vallen die 39 jaar toch wel íets mee.

Een bericht gedeeld door Patricia Paay (@patricia_paay) op 17 Okt 2016 om 11:30 (PDT)

Een bericht gedeeld door Patricia Paay (@patricia_paay) op 25 Jul 2016 om 1:25 (PDT)

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Privé. Beeld: ANP

Actrice en presentatrice Sonja Silva (41) probeert zwanger te worden en vlogt hierover voor Libelle TV: