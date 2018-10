'Patricia Paay onder het mes voor zware operatie'

De 69-jarige zangeres en presentatrice heeft afgelopen maandag een nieuwe heup gekregen, meldt Shownieuws. La Paay zou sinds ze vorig jaar van de trap viel, veel last hebben van haar heup. Ze hoopt daar door deze operatie van verlost te zijn.

Journalist Rob Vuurens liet aan Shownieuws weten dat Patricia maandagochtend om acht uur onder zeil is gebracht. Ze liet Vuurens weten erg op te zien tegen de operatie.

Benen in mijn nek

De diva zal nog een paar dagen in het ziekenhuis moeten blijven om te herstellen en hoopt weer net zo lenig te worden als vroeger. “Ik hoop dat ik er na de operatie weer twintig jaar tegenaan kan en mijn benen weer in mijn nek kan leggen. Dat kon ik vroeger ook”, vertelde ze in een eerder interview met Story.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP