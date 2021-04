Patricia Paay openhartig over beautygeheim: “Ik heb geen fillers nodig”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze nieuwe rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Marije (56) bijt het spits af: “Overal hoorde je mensen die het met elkaar deden.”

“Ons seksleven is als een boterham met kaas. Je kunt er een keertje mosterd op doen, maar echt exotisch wordt het niet. Na 35 jaar is er gewoon niks nieuws meer. Tegenwoordig geniet ik tijdens sex vooral van dicht bij elkaar zijn en wil ik na afloop veel knuffelen en zoenen. Daar had ik vroeger nooit behoefte aan, dan wilde ik meteen slapen.

De eerste tien jaar van onze relatie deden we het elke avond. Dat hoorde gewoon bij de routine. Alleen als ik net een baby gekregen had, werd die routine even onderbroken. Dan wachtte mijn lief rustig af tot ik er weer aan toe was. Tegen de tijd dat ik rond de 30 was, sloegen we weleens een dagje over en een dagje werd dan soms ook wel een week. In die tijd vonden we het gewoon niet zo belangrijk meer denk ik. We hadden het druk met andere dingen.

Ons seksleven kreeg een nieuwe impuls toen vriendinnen voor mijn 45ste verjaardag een dildoparty organiseerden. Er ging een wereld voor ons open. Mijn man houdt van kijken dus als ik een nieuw speeltje had, kon hij zijn lol weer op. Maar na een jaar of vier was de lol daar ook wel weer af en wilde ik wel weer eens wat anders.

Stiekem

We gingen samen naar de Kamasutra-beurs en dat vond ik te gek. Er was daar een donkere gang met allemaal gaten in de muur waar lichaamsdelen doorheen staken. Je kon aan piemels en borsten voelen zonder te weten wie er bij hoorde. Overal hoorde je mensen die het met elkaar deden. Mijn man en ik liepen samen door die gang, maar beleefden toch allebei onze eigen avontuur. Ik kreeg als het ware zijn toestemming om stiekem te doen. Dat smaakte naar meer.

Parenclub

We besloten naar een parenclub te gaan. Dat gaf wéér een nieuwe impuls. Alleen al de voorpret die we er samen van hadden, bijvoorbeeld toen we een pakje gingen uitzoeken. Ik kan het iedereen aanraden. Als je tenminste niet jaloers bent en duidelijke afspraken maakt. Hadden wij ook gedaan: we mochten doen waar we zin in hadden, maar het moest wel veilig en we zouden geen telefoonnummers uitwisselen.

Ik vond het spannend om het met vreemden te doen, maar we bleven ook veel samen en dan deden anderen met ons mee. Het was fijn en het bracht weer variatie in ons seksleven, want je doet het toch weer eens in een andere volgorde, of in een ander standje. Maar na drie keer was voor mij de nieuwigheid er weer af. Als mijn man wil, ga ik nog wel een keertje mee, maar voor mij hoeft het niet meer zo nodig.

Oude vlam

Na die seksclub gebeurde er iets wat ik nog spannender vond. Ik kwam via Facebook in contact met een oude vlam van school en we begonnen elkaar lange, intieme mails te sturen. We hadden er 400 uitgewisseld toen mijn man mij ermee confronteerde. Ik schrok en belde mijn oude vlam direct op zijn werk. We hadden nooit telefonisch contact gehad, maar ik was in paniek. Hij was verbaasd om na al die jaren van me te horen.

Van die 400 mails wist hij helemaal niks. Wat bleek? Het was mijn man geweest die een nepaccount aangemaakt had en in zijn naam een affaire met mij was begonnen. Hij had het gedaan omdat hij ons seksleven nieuw leven wilde inblazen en dit bleek een hele effectieve methode. We deden het in die tijd dan ook minstens twee keer per dag. Ik was verliefd geworden op de man achter de mails, die dus mijn eigen echtgenoot bleek te zijn.

Een affaire

Een bizarre situatie die nog gekker werd toen ik met mijn oude vlam af ging spreken en alle verliefdheid van de mails alsnog op hem projecteerde. Er ontstond een affaire. En deze keer echt. We zijn nooit met elkaar naar bed geweest, maar anderhalf jaar lang dacht ik aan weinig anders. Het gaf me energie, en putte me tegelijkertijd helemaal uit. Uiteindelijk kwam mijn man erachter en dwong me te kiezen. Ik koos voor hem. Natuurlijk. Mijn oude vlam heb ik nooit meer gesproken.

Ik heb daar wel een jaar om gerouwd en eerlijk gezegd zou ik het nog steeds moeilijk vinden om weg te lopen als ik hem nu weer zou zien. Maar het was een goede beslissing. Ik zou met die oude vlam uiteindelijk ook in een sleur beland zijn. Zo gaat dat nu eenmaal, uiteindelijk went alles. Mijn man en ik zijn elkaars beste maatjes. We hebben het gezellig samen. We houden van elkaar. Sex hoort er voor mij wel bij, maar hoeft niet meer zo nodig exotisch te zijn. Een boterham met kaas op zijn tijd is ook best lekker.”

Beeld: Getty Images

Om privacyredenen zijn de namen in deze rubriek gefingeerd.