'Patricia Paay in therapie voor nieuw RTL-programma'

Patricia Paay (68) gaat naar eigen zeggen deelnemen aan een nieuw tv-programma waarin bekende Nederlanders in therapie gaan.”Ik wil mensen graag dat proces laten zien. En dat je écht een positieve draai aan je leven kunt geven.”

Dit vertelde de 68-jarige blondine in gesprek met het AD. Ze wil verder nog niets kwijt over de precieze inhoud van het programma van RTL. Een woordvoerder van RTL wil ‘bevestigen noch ontkennen’ dat dit programma in de maak is.

Nuttig

Paay zocht professionele hulp nadat haar seksvideo in de openbaarheid kwam. En dat heeft geholpen. “Ik ken er weer tegenaan, kan weer lachen, alles is weer leuk. Volgens mij is het nuttig om de weg daarnaartoe aan een groet publiek te laten zien.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: ANP.