Patricia Paay in het zonnetje gezet door déze bekende zanger

Patricia Paay is zondagmiddag verrast door niemand minder dan haar goede vriend Gordon. De zanger bracht met een grote bos bloemen een verrassingsbezoekje aan de presentatrice, die momenteel in een zorghotel verblijft.

La Paay werd eerder nog aan haar heup geopereerd. Die operatie ging goed, maar bij thuiskomst ging het mis.

Van de trap gevallen

Patricia Paay viel 2 weken geleden van de trap, waarna ze in het ziekenhuis belandde. De schrik zat er goed in bij de presentatrice, maar ze liet destijds weten dankbaar te zijn voor een goede afloop. “Ik heb ontzettend geluk gehad”, liet ze na de val weten. “Het had ook heel anders kunnen aflopen.”

Verrassingsbezoek Patricia Paay

Op Instagram laat Gordon weten dat hij op ziekenbezoek bij Patricia Paay is gegaan. De zanger schrijft: “Wat een doodsmak heeft ze gemaakt…”, bij een gezellige foto van hen samen.”Mijn hart brak toen ik haar zag! Ze zit gelukkig in een prachtig zorghotel”, vervolgt Gordon.

Weinig bezoek

Daarna schrijft hij dat hij het jammer vindt dat er maar zo weinig bezoek voor Patricia Paay is geweest de afgelopen weken. “Sommige collega’s (ik noem geen namen) hebben helemaal niets laten horen en dan denk ik pffffff. Beterschap, sterk blijven!”, besluit hij.

