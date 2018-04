Patricia Paay wordt verrast met emotionele video van haar dochter

Patricia Paay (69) heeft een moeilijke tijd achter de rug. Om haar een hart onder de riem te steken, heeft dochter Christina Curry (27) een emotionele video voor haar moeder opgenomen.

Verjaardagscadeautje

Vorig jaar is er een pikante seksvideo van Patricia Paay gelekt. Hierdoor ging ze door een hele heftige periode met ups en downs. Dat vond dochter Christina natuurlijk verschrikkelijk. Om haar moeder op te vrolijken heeft ze een video gemaakt, die ze op de 69e verjaardag van haar moeder heeft laten zien. “Ik wilde je even duidelijk maken hoe geweldig je eigenlijk bent en ik ben niet de enige. Want voor elk persoon die jou ‘niks’ vindt, zijn er heel veel die jou even geweldig vinden als ik”, laat ze op borden in de video zien.

Lieve fans

Bij de video op Instagram legt ze uit dat ze een oproep heeft geplaatst, waarin ze vroeg of fans van Patricia haar op video wilden feliciteren. De video is het resultaat. Naast Christina zelf en haar vriendin, het Braziliaans-Nederlandse model Shenta Ignacio (die haar schoonmoeder ‘de liefste van heel Nederland’ noemt) doen in de video dus ook verschillende fans van Patricia een lief woordje.

Inspiratie

Aan het eind van de ontroerende video vertelt Christina nog dat ze vertrouwen heeft in de levenskracht van haar moeder. “Ik weet dat het heel moeilijk is om negativiteit te negeren en daarom heb ik dit filmpje voor je gemaakt”, vertelt ze. “Ik ben supertrots op je. Je bent een hele goede moeder. Je bent een inspiratie voor mij en vele anderen. Ik hou van je, you are very loved. Happy birthday!”

