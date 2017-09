Patricia Paay: "Je bent zo jong als je je voelt, dat kun je niet faken"

Patricia Paay (68) heeft een pittig jaar achter de rug: er was veel commentaar op haar vierde huwelijk én er verscheen een sexfilmpje met haar op internet. Maar ze blijft positief: “Een tweede grote liefde, op mijn leeftijd! Dat is toch fantastisch?”

Wat vind je van het leeftijdsverschil tussen jou en je man Robbert?

“Ik vind het zo flauw als mensen zeggen dat ik krampachtig jong wil blijven. Je bent zo jong als je je voelt, dat kun je niet faken. Weet je: ik stap nooit op de mannen af. Als BN’er kun niet zomaar met een man flirten. Dus zij moeten op mij afstappen. Het rare is: alleen jonge kerels doen dat, oudere mannen nooit. Kijk, een oudere vent die er leuk uitziet, neemt een jonge blom. Dat is dan wél normaal. Maar over mij schreven ze: Patricia Paay is weer vrijgezel, dus moeders, houd je zoons binnen!”

Waarom roep jij die agressie op?

“Het is geen agressie, het is irritatie. En weet je waarom?” Uitdagend: “Omdat ik een vrouw ben. Dat is het.”

Omdat jij een vrouw bent die zich niet gedraagt zoals een vrouw van jouw leeftijd zich behoort te gedragen?

“Ik richt mijn leven in zoals ik dat wil. Dat bepaalt niemand anders.”

Heb je nooit ergens spijt van? Ook niet van dit filmpje?

“Nee. Ik moet kunnen doen wat ik wil. Ik hoef me niet te verontschuldigen. Alleen Christina… We zijn thuis altijd heel vrij geweest, dus ze is wel wat gewend. Maar nu… Ze belde me. Ik zei meteen: “Sorry. Dat je dit mee moet maken, dat was niet de bedoeling.’ We praten er ook niet meer over. Voor de rest vindt ze me hartstikke cool. Haar vriendinnetje ook.”

Ik hoop dat je dat schaamtegevoel snel kwijtraakt.

“Ik weet niet of dat kan. Weet je, zoiets is voor iedereen erg, maar ik ben een publiek figuur. Weet je nog van Hugh Grant? Of van Bill Clinton? Als ik Bill Clinton in beeld zie, denk ik toch weer even aan Monica en die sigaar.”

Hoe zie je de komende jaren voor je?

“Ik hoop op een beetje rust nu we richting Rotterdam verhuizen. Bij mijn oude huis stond elke dag wel een auto met zo’n lens eruit: kijken wie er naar binnen ging en wie er buitenkwam, alles werd gefotografeerd.”

Je houdt dus niet zo van publiciteit…

Gelaten: “Het hangt aan mijn kont. Ik heb weleens aan Evert Santegoeds van Privé gevraagd waarom ze mij altijd in die blaadjes willen. Hij zei: ‘Je bent gewoon leuk en interessant.’”

Robbert vindt je vooral lief en zorgzaam. Vind je jezelf ook lief?

“Ja, natuurlijk. Als ik nog een keer terugkom op aarde, word ik een bitch. Ik heb een leuk leven hoor, daar niet van. Maar ik heb zo vaak over me heen laten lopen.”

Je hebt iets naïefs.

“Ja, ik heb iets kinderlijks. Ik snap eigenlijk niet waarom een mens niet onbevangen mag blijven. Dat is toch het mooiste wat er is? Waarom zijn kinderen zo leuk en eerlijk? Omdat ze onbevangen zijn.”

Je mag dan lief zijn, je ziet er wel uit als een femme fatale.

“Weet je, ik ben gewoon sexy, daar kan ik niks aan doen. Al doe ik een hoofddoek om. Het is gewoon mijn uitstraling. Ik heb het ook altijd leuk gevonden om vrouw te zijn. Ik heb motivatiespeeches gegeven aan vrouwen die het niet meer zagen zitten, die door hun man in de steek waren gelaten. Dan zei ik: ‘Je hebt geen idee hoe machtig je bent, hoe geweldig het is om een vrouw te zijn, juist in deze mannenwereld. Vrouwen denken anders dan mannen, we zijn ze stappen voor dankzij onze intuïtie. Gebruik dat vrouw-zijn, en dat hoeft niet op een ordinaire manier. En ga zeker niet minderwaardig over jezelf denken.”

