Patrick Dempsey verrast fans ‘Grey’s Anatomy’ met comeback

De tragische dood van het geliefde personage dr. Derek Shepherd (beter bekend als McDreamy) liet in april 2015 veel Grey’s Anatomy-fans met een gebroken hart achter. Na ruim 5 jaar is hij terug! Nou ja, voor heel even dan…

Patrick Dempsey

In de speciale corona-aflevering waarmee seizoen 17 aftrapte dook de arts, gespeeld door Patrick Dempsey (54), namelijk op in een droom van hoofdrolspeelster Meredith Grey, een rol van Ellen Pompeo (51).

Geluksmomentje

In een interview met Deadline laten de acteurs en uitvoerend producent Krista Vernoff weten dat ze de coronaspecial, die is opgedragen aan zorgpersoneel wereldwijd, extra bijzonder wilden maken met een reünie. De uitzending over corona was vrij heftig en daarom gunden de makers kijkers een geluksmomentje. Patrick was namelijk altijd dé favoriet.