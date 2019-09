Waarom Patrick Martens al na 1 jaar stopte met zijn rol als Morris in 'GTST'

Chantal Janzen ging donderdag in Chantals pyjama party langs bij acteur en presentator Patrick Martens. Hij geeft een inkijkje in z’n leven en vertelt openhartig over de start van z’n carrière.

In 1991 begon zijn acteercarrière namelijk met de rol van Morris Fischer in de populaire soap Goede tijden, slechte tijden.

Homoseksueel

Maar na een jaar is hij daar al mee gestopt. “Ze wilden dat mijn personage een homoseksuele jongen zou worden. Maar dat durfde ik gewoon niet”, legt hij uit aan Chantal. De presentatrice maakt gelijk een grapje. “Daar ben je tegen, tegen homoseksueel zijn?”, zegt ze, terwijl ze haar lach probeert in te houden. “Ja, dat vind ik zo goor”, grapt Patrick. “Daar moet ik echt niks van hebben.”

Bang

Patrick is jaren geleden zelf uit de kast gekomen. In de tijd dat hij in GTST speelde, wist hij ook al dat hij op jongens viel, maar durfde daar toen nog niet voor uit te komen. “Dus die rol kwam veel te dichtbij”, legt hij uit. “Ik zat nog vol in die kast. Ik dacht: dan ga ik vol mezelf spelen, dat kan ik helemaal niet.” Hij was hartstikke bang dat hij zou worden uitgescholden en uitgelachen.

Opluchting

Niet lang daarna zei Patricks broer dat hij het toch echt aan z’n ouders moest vertellen. Hij stribbelde even tegen, maar uiteindelijk is hij samen met z’n broer naar z’n vader en moeder in Brabant gegaan. Daar barstte hij in tranen uit, terwijl hij vertelde dat hij verliefd was op een jongen. Patrick hoorde een enorme zucht van opluchting bij z’n ouders en aan het eind van de avond kwam z’n vader nog bij hem zitten. “Hij zei: ‘Als jij maar gelukkig bent'”, vertelt Patrick met een brok in z’n keel. “Dat was alles wat ik wilde.”

