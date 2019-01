Patrick uit 'Het Rotterdam Project' terug uit afkickkliniek: Beau deelt speciale foto

De 43-jarige drugsverslaafde Patrick is één van de daklozen die Beau van Erven Dorens voor het programma Het Rotterdam Project heeft geholpen. Hij vertrok naar Zuid-Afrika om daar af te kicken, maar is nu weer terug in Nederland.

Beau zocht hem gelijk op.

Patrick leefde jaren op staat nadat hij na de dood van zijn vrouw verslaafd raakte aan drugs. Maar vorig jaar was een van de gelukkige deelnemers van het programma Het Rotterdam Project. Om zijn leven weer op de rit te krijgen, kreeg hij hulp van presentator Beau van Erven Dorens, het Leger des Heils en een team van experts. Ook kreeg Patrick een pinpas met daarop 10.000 euro. Met dit geld kon hij eventuele schulden aflossen, een kamer huren of een vliegticket boeken naar Zuid-Afrika om af te kicken.

Apetrots

Iedere aflevering konden de kijkers zien wat voor enorme struggles Patrick had door zijn verslaving. Hij zette iedere keer wel een klein stapje vooruit, maar viel door zijn drugsverslaving telkens weer terug in een zwart gat. Hij moest afkicken en in de laatste aflevering zag hij dat zelf ook in. Hij pakte hij al z’n spullen en vertrok hij naar Zuid-Afrika. Beau was apetrots en ging na twee maanden bij hem kijken. Patrick was hard bezig om aan zijn herstel te werken.

Lovende reacties

Hij had een stappenplan en die heeft hij nu volbracht. Daarom is hij weer in Nederland. Op Instagram deelt hij een foto en wat ziet ‘ie er goed uit zeg! Ook alle kijkers zijn super trots op Patrick. Onder het plaatje staan alleen maar lovende reacties. “Wauw Patrick, wat zie jij er goed uit” en “Welkom thuis! Nu start de opbouw van je nieuwe leven. You can do it”, klinkt het.

Dit bericht bekijken op Instagram Home Sweet Home #caveman010 #welkomstcomité #jatoch Een bericht gedeeld door Patrick (@caveman010) op 10 Jan 2019 om 4:16 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Caveman010 is back. Een bericht gedeeld door Beau van Erven Dorens (@beauvaned) op 10 Jan 2019 om 4:20 (PST)

Bron: Instagram & RTL. Beeld: ANP