Patty Brard onthult hoe gewichtsverlies haar veranderd heeft

Patty Brard voelt zich een ander mens. Nadat ze vorig jaar een maagverkleining kreeg is de presentatrice flink afgevallen. Met de kilo’s is ze ook haar ‘schild’ kwijtgeraakt, vertelt ze aan het ANP.

Patty Brard liet eerder weten dat ze in een jaar tijd ruim 38 kilo is kwijtgeraakt, na het ondergaan van haar gastric bypass.

Openhartige Patty Brard

De brunette ziet er goed uit en laat weten zich beter dan ooit te voelen. Maar ze vertelt dat haar gewichtsverlies ook op persoonlijk vlak veel met haar heeft gedaan. “Ik denk dat ik heel dicht bij m’n gevoel zit op dit moment. Ik denk dat ‘de nieuwe ik’ een hele dikke laag olifantenhuid heeft verloren en dat verhalen hierdoor ook heel hard binnenkomen”, aldus Patty.

Problemen oplossen

Doordat ze dichter bij haar gevoel staat, laat de presentatrice weten nu ook open te staan om de problemen binnen haar eigen familie aan te gaan. “Deze ‘nieuwe ik’ is tot alles bereid om alles op te lossen”, zegt ze. “Ik ben natuurlijk bereid tot alles, als er maar geen camera bij is”, verklaart Patty.

Buitenstaander

In haar nieuwe TLC-programma Expeditie Schoonmoeder coacht ze schoonmoeders en schoonzonen- of dochters die in de clinch liggen. Het is een dubbel gevoel, laat Patty weten. “Ik vind het erg dat alles wat ik analytisch met deze mensen probeer te bereiken, ik nooit heb kunnen bereiken in mijn eigen familie. Maar aan de andere kant is dat waarschijnlijk ook de reden waarom ik dat als buitenstaander goed kan doen.”

