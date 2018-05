Patty Brard is 20 kilo lichter en wordt overladen met complimenten om deze foto

Het gaat goed met Patty Brard. Niet al te lang geleden onderging de presentatrice een maagverkleining en ze is nu al 20 kilo kwijt.

“Toen ik net tijdens het vloggen in mijn telefoon keek, dacht ik: ‘Dit ben ik helemaal niet’. Ik herkende mezelf niet meer. Ik voel me al zó anders”, vertelde Patty eerder, toen ze in een rap tempo 10 kilo kwijt raakte vlak na de operatie.

En nu is de presentatrice dus het dubbele kwijt: 20 kilo. Goede vriend Fred van Leer plaatste mede daarom een foto op Instagram, waarop duidelijk te zien is hoeveel Patty is afgevallen.

Patty Brard was altijd al een topper en beeldschoon, maar het is mooi om te zien hoe erg ze straalt. Dat vinden de mensen die reageren op de foto ook: “Knapperds, allebei”, “Prachtige vrouw”, “Wauw ze ziet er goed uit”, zijn maar een paar van de vele positieve opmerkingen die ‘la Patty’ te horen krijgt.

Ook Petra kreeg een maagverkleining en ging van maat 50 naar maat 38. Van ons kreeg ze een complete make-over:

Beeld: ANP.