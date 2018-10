Dat Patty Brard kilo’s is afgevallen, is inmiddels wel bekend. Maar gisteravond verscheen ze voor het eerst op tv met die slanke taille. En niet alleen haar uiterlijk werd druk besproken.

Spagaat

Want a) wat ziet Patty er ook op bewegend beeld weer fris en fruitig uit en b) wat dreef ze ook heerlijk de spot met zichzelf. De goedlachse presentatrice blikte terug op de tijd dat ze op tv in een badpak en met een badmuts op haar hoofd meedeed aan Sterren springen en live in een spagaat ging tijdens Sterren dansen op het ijs.

Even een heel dik applaus al voor #pattybrard wat ziet die er goed uit zeg dikke complimenten over je strijd tegen de kilo’s 👏🏻👏🏻👏🏻 #televizierringgala — Joep De Esch (@Eschkoo) 11 oktober 2018

Wat een transformatie! Patty Brard ziet er top uit. 😁 #televizierring — Judith (@judithblogtsolo) 11 oktober 2018

Patty for the win 💪🏻 #televizierring — Sanne (@SannePloeg) 11 oktober 2018

kunnen we patty brard niet een ster geven?🌟 #televizierring — 🖤 (@bbewears) 11 oktober 2018

Beste speech die ik in tijden op tv heb gehoord. #pattybrard #televizierring — 🏃= F-RTess =🏃 (@F_RTess) 11 oktober 2018

Patty nam niet alleen zichzelf op de hak. Ze deelde ook een sneer uit aan Patricia Paay betreffende haar seksvideo. En dat viel niet bij iedereen in de smaak.

Je moet zelfs kunnen pottenbakken ( je ziet Paay) en dan het GEZEIK dat je over je heen krijgt….. wahahahahah oh God #pattybrard #televizierring — sigrid (@swimmingsigs) 11 oktober 2018

Zelfspot is mooi maar waarom die sneer naar Paay…jammer…#televizierring — Astrid Amsterdam (@Astriona) 11 oktober 2018

Je kunt de speech van Patty hier terugkijken:

